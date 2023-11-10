Деришева (Лобанова) Матрона Афонасьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Лобанов Афонасей Семенов (Естефеев)
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Деришев Федор Степанов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Деришева Улита Федорова
Отец ребёнка: Деришев Федор Степанов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Деришев Карп Федоров
Отец ребёнка: Деришев Федор Степанов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Деришев Федор Степанов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно