Деришева (Лобанова) Матрона Афонасьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Деришева (Лобанова) Матрона Афонасьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лобанов Афонасей Семенов (Естефеев)

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Деришев Стефан Федоров

Отец ребёнка: Деришев Федор Степанов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Деришева Улита Федорова

Отец ребёнка: Деришев Федор Степанов

Семена Машковцова, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Деришев Карп Федоров

Отец ребёнка: Деришев Федор Степанов

Семена Машковцова, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Деришев Климонт Федоров

Отец ребёнка: Деришев Федор Степанов

Семена Машковцова, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Деришев Федор Степанов

Смерть
Неизвестно

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