Хуснизямал
Место рожденияНе указано
Дата рождения1826
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Фатима Валишина
Отец ребёнка: Валиша Бикмухаметов
Рождение ребёнка
1849
Сын: Гильмитдин Валишин
Отец ребёнка: Валиша Бикмухаметов
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Гайша Валишина
Отец ребёнка: Валиша Бикмухаметов
Рождение ребёнка
1856
Сын: Сулейман Валишин
Отец ребёнка: Валиша Бикмухаметов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Валиша Бикмухаметов
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно