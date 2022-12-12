Хуснизямал — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хуснизямал

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1826

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1818 г.р.

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1844

Дочь: Фатима Валишина

Отец ребёнка: Валиша Бикмухаметов

Галеево, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1849

Сын: Гильмитдин Валишин

Отец ребёнка: Валиша Бикмухаметов

Галеево, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Гайша Валишина

Отец ребёнка: Валиша Бикмухаметов

Галеево, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1856

Сын: Сулейман Валишин

Отец ребёнка: Валиша Бикмухаметов

Галеево, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Валиша Бикмухаметов

Место жительства
Неизвестно
Галеево, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
Неизвестно
Галеево, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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