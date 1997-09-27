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Платонова Александра Михайловна
Платонова Александра Михайловна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
27.09.1997
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Платонова Надежда Николаевна
1974 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1997
Отец: не указан
Мать:
Платонова Надежда Николаевна
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