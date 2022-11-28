Хропатый Александр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хропатый Ольга Александровна
Мать ребёнка: Храпатый Надежда Иннокентьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Храпатый Роман Александрович
Мать ребёнка: Храпатый Надежда Иннокентьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Храпатый Галина Александровна
Мать ребёнка: Храпатый Надежда Иннокентьевна
Смерть
Неизвестно