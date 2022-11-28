Хропатый Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХропатый Александр

Хропатый Александр

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хропатый Ольга Александровна

Мать ребёнка: Храпатый Надежда Иннокентьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Храпатый Надежда Иннокентьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Храпатый Роман Александрович

Мать ребёнка: Храпатый Надежда Иннокентьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Храпатый Галина Александровна

Мать ребёнка: Храпатый Надежда Иннокентьевна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close