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Кузнецов Арсений Дмитриевич
Кузнецов Арсений Дмитриевич
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Древо
Место рождения
Уфа
, город Уфа, Республика Башкортостан
Дата рождения
10.11.2006
Пол
Мужской
Отец
Кузнецов Дмитрий Петрович
1982 г.р.
Мать
Беркутова Динара Мансурова
1982 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЛС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.2006
Отец:
Кузнецов Дмитрий Петрович
Мать:
Беркутова Динара Мансурова
Уфа
, город Уфа, Республика Башкортостан
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