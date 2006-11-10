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Кузнецов Арсений Дмитриевич

Место рождения

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан

Дата рождения

10.11.2006

Пол

Мужской

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.2006

Отец: Кузнецов Дмитрий Петрович

Мать: Беркутова Динара Мансурова

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
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