Давыдова Екатерина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1885
Дата смертиПосле 1970
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1885
Отец: Дронов Павел
Мать: не указана
Бракосочетание
08.01.1906
Муж: Иосиф Игнатов
Рождение ребёнка
Около ?.10.1908 ст.
Сын: Ситников Федор
Отец ребёнка: Иосиф Игнатов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ситников Василий
Отец ребёнка: Иосиф Игнатов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Иосиф Игнатов
Тула, Тульский уезд, Тульская область
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1970
Тула, Тульский уезд, Тульская область