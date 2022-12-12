Давыдова Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДавыдова Екатерина

Давыдова Екатерина

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1885

Дата смерти

После 1970

Пол

Женский

Добавил:

АЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1885

Отец: Дронов Павел

Мать: не указана

Бракосочетание
08.01.1906

Муж: Иосиф Игнатов

Рождение ребёнка
Около ?.10.1908 ст.

Сын: Ситников Федор

Отец ребёнка: Иосиф Игнатов

Логвиново, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ситников Василий

Отец ребёнка: Иосиф Игнатов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ситников Александр ??

Отец ребёнка: Иосиф Игнатов

Тула, Тульский уезд, Тульская область
Место жительства
Неизвестно
Логвиново, город Тула, Тульская область
Смерть
После 1970
Тула, Тульский уезд, Тульская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close