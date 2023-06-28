Макунин Федор Иванович
Место рожденияс.Городок Минусинского района, Красноярского края.
Дата рождения1912
Дата смерти2000
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Военная служба
1945
29.09.1939 призван Хакасским горвоенкоматом на действительную военную службу. Специальность - связист. С сентября 1939 по июнь 1941 проходил службу в 634 стрелковом полку в должности пулеметчика. С ию... Показать все
Смерть
2000