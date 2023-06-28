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Макунин Федор Иванович

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Место рождения

с.Городок Минусинского района, Красноярского края.

Дата рождения

1912

Дата смерти

2000

Пол

Мужской

Добавил:

ЮР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: Макунин Иван Никифорович

Мать: Макунина (Копенкина) Евгения Григорьевна

Военная служба
1945
29.09.1939 призван Хакасским горвоенкоматом на действительную военную службу. Специальность - связист. С сентября 1939 по июнь 1941 проходил службу в 634 стрелковом полку в должности пулеметчика. С ию... Показать все
Смерть
2000

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