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Бурылов / Бырылов Иван Бырылов/

Место рождения

Пермский уезд

Дата рождения

Около 1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1821

Отец: Бырылов Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.06.1840

Дочь: (Бырылова) Агриппина

Мать ребёнка: Бурылова (Паинова) Анна

Рождение ребёнка
24.01.1842

Сын: Бурылов Григорий

Мать ребёнка: Бурылова (Паинова) Анна

Рождение ребёнка
13.11.1843

Сын: Бырылов Иоанн

Мать ребёнка: Бурылова (Паинова) Анна

Рождение ребёнка
06.04.1845

Дочь: (Бырылова) Александра

Мать ребёнка: Бурылова (Паинова) Анна

Рождение ребёнка
12.07.1846

Сын: Бурылов Илья

Мать ребёнка: Бурылова (Паинова) Анна

Рождение ребёнка
19.09.1847

Сын: Бырылов Михаил

Мать ребёнка: Бурылова (Паинова) Анна

Смерть
Неизвестно

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