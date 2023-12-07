Бурылов / Бырылов Иван Бырылов/
Место рожденияПермский уезд
Дата рожденияОколо 1821
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1821
Отец: Бырылов Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.06.1840
Дочь: (Бырылова) Агриппина
Мать ребёнка: Бурылова (Паинова) Анна
Рождение ребёнка
24.01.1842
Сын: Бурылов Григорий
Мать ребёнка: Бурылова (Паинова) Анна
Рождение ребёнка
13.11.1843
Сын: Бырылов Иоанн
Мать ребёнка: Бурылова (Паинова) Анна
Рождение ребёнка
06.04.1845
Дочь: (Бырылова) Александра
Мать ребёнка: Бурылова (Паинова) Анна
Рождение ребёнка
12.07.1846
Сын: Бурылов Илья
Мать ребёнка: Бурылова (Паинова) Анна
Рождение ребёнка
19.09.1847
Сын: Бырылов Михаил
Мать ребёнка: Бурылова (Паинова) Анна
Смерть
Неизвестно