Малевинский Юрий Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малевинский Юрий Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.07.1949

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1949

Отец: Малевинский Александр Александрович

Мать: Малевинская Зоя Ивановна

Рождение ребёнка
02.10.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Малевинская Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
12.11.1981

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Малевинская Татьяна Ивановна

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