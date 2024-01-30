Малевинский Юрий Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.07.1949
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1949
Рождение ребёнка
02.10.1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Малевинская Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
12.11.1981
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Малевинская Татьяна Ивановна