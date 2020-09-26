Богатырёва (Цаплинова) Олимпиада Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.08.1937
Дата смерти26.09.2020
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1937
Рождение ребёнка
24.01.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Богатырёв Александр Иванович
Рождение ребёнка
23.01.1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Богатырёв Александр Иванович
Смерть
26.09.2020
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский район, Нижегородская область