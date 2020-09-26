Богатырёва (Цаплинова) Олимпиада Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богатырёва (Цаплинова) Олимпиада Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.08.1937

Дата смерти

26.09.2020

Пол

Женский

Отец

1912 г.р.

Мать

1912 г.р.

Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1937

Отец: Цаплинов Николай Иванович

Мать: Цаплинова Глафира Алексеевна

Рождение ребёнка
24.01.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Богатырёв Александр Иванович

Рождение ребёнка
23.01.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Богатырёв Александр Иванович

Смерть
26.09.2020
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский район, Нижегородская область
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