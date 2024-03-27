Ицкович Леонтий
Место рожденияс.Шералдай Бурятия
Дата рождения1880
Дата смерти1945
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: Ицкович Абахаим
Мать: ?
с.Шералдай Бурятия
Рождение ребёнка
1906
Сын: Ицкович Гдалий Леонтиевич
Мать ребёнка: Ицкович Белла
Бурят-Монгольская АССР, Бабушкинский р-н, ст. Мысовая
Рождение ребёнка
11.12.1909
Дочь: Суздальницкая Гита
Мать ребёнка: Ицкович Белла
Рождение ребёнка
18.08.1911
Дочь: Эстер
Мать ребёнка: Ицкович Белла
Рождение ребёнка
29.09.1913
Дочь: Ревекка
Мать ребёнка: Ицкович Белла
Рождение ребёнка
1917
Сын: Ицкович Аба-Хаим Леонтиевич
Мать ребёнка: Ицкович Белла
Рождение ребёнка
1918
Сын: Ицкович Яков
Мать ребёнка: Ицкович Белла
Бурят-Монгольская АССР, Бабушкинский р-н, ст. Мысовая
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ицкович Белла
Смерть
1945
Иркутск