Ицкович Леонтий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ицкович Леонтий

Место рождения

с.Шералдай Бурятия

Дата рождения

1880

Дата смерти

1945

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: Ицкович Абахаим

Мать: ?

с.Шералдай Бурятия
Рождение ребёнка
1906

Сын: Ицкович Гдалий Леонтиевич

Мать ребёнка: Ицкович Белла

Бурят-Монгольская АССР, Бабушкинский р-н, ст. Мысовая
Рождение ребёнка
11.12.1909

Дочь: Суздальницкая Гита

Мать ребёнка: Ицкович Белла

Рождение ребёнка
18.08.1911

Дочь: Эстер

Мать ребёнка: Ицкович Белла

Рождение ребёнка
29.09.1913

Дочь: Ревекка

Мать ребёнка: Ицкович Белла

Рождение ребёнка
1917

Сын: Ицкович Аба-Хаим Леонтиевич

Мать ребёнка: Ицкович Белла

Рождение ребёнка
1918

Сын: Ицкович Яков

Мать ребёнка: Ицкович Белла

Бурят-Монгольская АССР, Бабушкинский р-н, ст. Мысовая
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ицкович Белла

Смерть
1945
Иркутск
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