Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Услуги
Главная
Люди
Ростовцев Александр Фролович
Ростовцев Александр Фролович
Написать автору
Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1834
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Растовцов Фрол Осипович
1809 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
АК
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Отец:
Растовцов Фрол Осипович
Мать: не указана
Смерть
Неизвестно
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия