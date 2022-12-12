Дарья Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1800
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Отец: Николай
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1827
Сын: Филипп Андреевич
Отец ребёнка: Андрей Алексеевич
Рождение ребёнка
1829
Сын: Ермолай Андреевич
Отец ребёнка: Андрей Алексеевич
Рождение ребёнка
1831
Отец ребёнка: Андрей Алексеевич
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Наталья Андреевна
Отец ребёнка: Андрей Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Андрей Алексеевич
Смерть
Неизвестно