Дарья Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дарья Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: Николай

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1827

Сын: Филипп Андреевич

Отец ребёнка: Андрей Алексеевич

Горки, город областного подчинения Клин, Московская область
Рождение ребёнка
1829

Сын: Ермолай Андреевич

Отец ребёнка: Андрей Алексеевич

Горки, город областного подчинения Клин, Московская область
Рождение ребёнка
1831

Сын: Георгий (Егор) Андреевич

Отец ребёнка: Андрей Алексеевич

Горки, город областного подчинения Клин, Московская область
Рождение ребёнка
1836

Дочь: Наталья Андреевна

Отец ребёнка: Андрей Алексеевич

Горки, город областного подчинения Клин, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андрей Алексеевич

Смерть
Неизвестно
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