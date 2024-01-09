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Шавшина Анна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.03.1919

Пол

Женский

Добавил:

ОЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1919

Отец: не указан

Мать: не указана

Родом из Воронежской губернии
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шавшин Пётр Гаврилович

Рождение ребёнка
10.04.1944

Сын: Шавшин Николай Петрович

Отец ребёнка: Шавшин Пётр Гаврилович

Рождение ребёнка
25.05.1946

Сын: Шавшин Иван Петрович

Отец ребёнка: Шавшин Пётр Гаврилович

Рождение ребёнка
03.04.1949

Дочь: (Шавшина) Нина Петровна

Отец ребёнка: Шавшин Пётр Гаврилович

Рождение ребёнка
02.04.1951

Сын: Шавшин Сергей Петрович

Отец ребёнка: Шавшин Пётр Гаврилович

Рождение ребёнка
23.05.1954

Дочь: (Шавшина) Зоя Петровна

Отец ребёнка: Шавшин Пётр Гаврилович

Рождение ребёнка
17.12.1956

Дочь: (Шавшина) Надежда Петровна

Отец ребёнка: Шавшин Пётр Гаврилович

Рождение ребёнка
04.05.1958

Сын: Шавшин Виктор Петрович

Отец ребёнка: Шавшин Пётр Гаврилович

Рождение ребёнка
17.11.1959

Дочь: (Шавшина) Татьяна Петровна

Отец ребёнка: Шавшин Пётр Гаврилович

Рождение ребёнка
30.05.1961

Дочь: (Шавшина) Наталья Петровна

Отец ребёнка: Шавшин Пётр Гаврилович

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