Шавшина Анна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.03.1919
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1919
Отец: не указан
Мать: не указана
Родом из Воронежской губернии
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.04.1944
Отец ребёнка: Шавшин Пётр Гаврилович
Рождение ребёнка
25.05.1946
Сын: Шавшин Иван Петрович
Отец ребёнка: Шавшин Пётр Гаврилович
Рождение ребёнка
03.04.1949
Дочь: (Шавшина) Нина Петровна
Отец ребёнка: Шавшин Пётр Гаврилович
Рождение ребёнка
02.04.1951
Отец ребёнка: Шавшин Пётр Гаврилович
Рождение ребёнка
23.05.1954
Дочь: (Шавшина) Зоя Петровна
Отец ребёнка: Шавшин Пётр Гаврилович
Рождение ребёнка
17.12.1956
Дочь: (Шавшина) Надежда Петровна
Отец ребёнка: Шавшин Пётр Гаврилович
Рождение ребёнка
04.05.1958
Отец ребёнка: Шавшин Пётр Гаврилович
Рождение ребёнка
17.11.1959
Дочь: (Шавшина) Татьяна Петровна
Отец ребёнка: Шавшин Пётр Гаврилович
Рождение ребёнка
30.05.1961
Дочь: (Шавшина) Наталья Петровна
Отец ребёнка: Шавшин Пётр Гаврилович