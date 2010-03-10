Махмутов Сабир Шарипович
Место рожденияд.Ахмаметьево Буинского района ТАССР
Дата рождения06.09.1926
Дата смерти10.03.2010
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1926
Отец: Махмудов Шариф
Мать: Магрикамал
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Шарафутдинова) Фахрибану
Военная награда
Неизвестно
Махмутов Сабир Шарипович. Орден Отечественной войны II степени __.__.1926 Татарская АССР, Буинский р-н, д. Н. Чечкабы. Юбилейная картотека
Рождение ребёнка
24.12.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Шарафутдинова) Фахрибану
Смерть
10.03.2010
Похороны
Неизвестно