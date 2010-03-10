Махмутов Сабир Шарипович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Махмутов Сабир Шарипович

Место рождения

д.Ахмаметьево Буинского района ТАССР

Дата рождения

06.09.1926

Дата смерти

10.03.2010

Пол

Мужской

Отец

1903 г.р.

Мать

Дети

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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1926

Отец: Махмудов Шариф

Мать: Магрикамал

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Шарафутдинова) Фахрибану

Военная награда
Неизвестно
Махмутов Сабир Шарипович. Орден Отечественной войны II степени __.__.1926 Татарская АССР, Буинский р-н, д. Н. Чечкабы. Юбилейная картотека
Рождение ребёнка
24.12.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Шарафутдинова) Фахрибану

Смерть
10.03.2010
Похороны
Неизвестно

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