Рагузин Александр Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.09.1938
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1938
Рождение ребёнка
02.12.1958
Дочь: Ругузина Портнова Любовь Александровна
Мать ребёнка: Кирюхина Надежда Андреевна
Рождение ребёнка
01.09.1960
Сын: Рагузин Вячеслав Александрович
Мать ребёнка: Кирюхина Надежда Андреевна
Зеленодольск, Зеленодольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно