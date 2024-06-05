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Рагузин Александр Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.09.1938

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1938

Отец: Рагузин Александр

Мать: Рагузина Сабуканова Александра Ильинична

Рождение ребёнка
02.12.1958

Дочь: Ругузина Портнова Любовь Александровна

Мать ребёнка: Кирюхина Надежда Андреевна

Рождение ребёнка
01.09.1960

Сын: Рагузин Вячеслав Александрович

Мать ребёнка: Кирюхина Надежда Андреевна

Зеленодольск, Зеленодольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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