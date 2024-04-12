Липовская (Караковская) Татьяна Фёдоровна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1890
Дата смертиПосле 1919
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1890
Отец: Караковский Фёдор
Бракосочетание
05.10.1909
Купино, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
1909 год. Фонд 156 опись 1 дело 2220 МК села Купино за 1909 год. Крестьянин деревни Стеклянной Димитрий Михайлов Липовской 18 лет православного вероисповедания, холост сочетался законным браком 05.10.... Показать все
Иммиграция
До 1909
Мигрировала из Старобелицкой волости Курской губернии.
Рождение ребёнка
04.10.1910 ст.
Сын: Липовский Алексей Дмитриевич
Отец ребёнка: Липовский Дмитрий Михайлов
У крестьянина деревни Стеклянной Димитрия Михайлова Липовского и его законной жены Татьяны Ивановой (тут Иванова) родился сын Алексей 04.10 крещен 05.10. Восприемники: Егор Андреев Смирнов и Синклития... Показать все
Рождение ребёнка
01.11.1912 ст.
Дочь: Макарова Анастасия Дмитриевна
Отец ребёнка: Липовский Дмитрий Михайлов
У крестьянина деревни Стеклянной Димитрия Михайлова Липовского (в тексте Липовской) и его законной жены Татьяны Федоровой родилась дочь Анастасия 01.11 крещена 07.11
Рождение ребёнка
09.02.1919 ст.
Дочь: Ротькина Клавдия Дмитриевна
Отец ребёнка: Липовский Дмитрий Михайлов
Смерть
После 1919