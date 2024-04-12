Липовская (Караковская) Татьяна Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Липовская (Караковская) Татьяна Фёдоровна

Место рождения

Старая Белица, Конышевский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

Вычислено 1890

Дата смерти

После 1919

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1890

Отец: Караковский Фёдор

Мать: не указана

Старая Белица, Конышевский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
05.10.1909

Муж: Липовский Дмитрий Михайлов

Купино, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
1909 год. Фонд 156 опись 1 дело 2220 МК села Купино за 1909 год. Крестьянин деревни Стеклянной Димитрий Михайлов Липовской 18 лет православного вероисповедания, холост сочетался законным браком 05.10.... Показать все
Иммиграция
До 1909
Стеклянное, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Мигрировала из Старобелицкой волости Курской губернии.
Рождение ребёнка
04.10.1910 ст.

Сын: Липовский Алексей Дмитриевич

Отец ребёнка: Липовский Дмитрий Михайлов

Стеклянное, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
У крестьянина деревни Стеклянной Димитрия Михайлова Липовского и его законной жены Татьяны Ивановой (тут Иванова) родился сын Алексей 04.10 крещен 05.10. Восприемники: Егор Андреев Смирнов и Синклития... Показать все
Рождение ребёнка
01.11.1912 ст.

Дочь: Макарова Анастасия Дмитриевна

Отец ребёнка: Липовский Дмитрий Михайлов

Стеклянное, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
У крестьянина деревни Стеклянной Димитрия Михайлова Липовского (в тексте Липовской) и его законной жены Татьяны Федоровой родилась дочь Анастасия 01.11 крещена 07.11
Рождение ребёнка
09.02.1919 ст.

Дочь: Ротькина Клавдия Дмитриевна

Отец ребёнка: Липовский Дмитрий Михайлов

Стеклянное, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
После 1919
Стеклянное, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
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