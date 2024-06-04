Астраханцова Улита Осипова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Астраханцова Улита Осипова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1785

Дата смерти

После 1812

Пол

Женский

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1785

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Астраханцов Мефодий (Нефед) Федоров

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Тоскуи, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1807

Дочь: (Астраханцова) Анна Мефодиева

Отец ребёнка: Астраханцов Мефодий (Нефед) Федоров

Тоскуи, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1811

Дочь: (Астраханцова) Анастасия Мефодиева

Отец ребёнка: Астраханцов Мефодий (Нефед) Федоров

Тоскуи, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1813

Сын: Астраханцов Прокопий Мефодиев

Отец ребёнка: Астраханцов Мефодий (Нефед) Федоров

Смерть
После 1812

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