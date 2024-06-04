Астраханцова Улита Осипова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1785
Дата смертиПосле 1812
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1785
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1807
Дочь: (Астраханцова) Анна Мефодиева
Отец ребёнка: Астраханцов Мефодий (Нефед) Федоров
Рождение ребёнка
Около 1811
Дочь: (Астраханцова) Анастасия Мефодиева
Отец ребёнка: Астраханцов Мефодий (Нефед) Федоров
Рождение ребёнка
Около 1813
Сын: Астраханцов Прокопий Мефодиев
Отец ребёнка: Астраханцов Мефодий (Нефед) Федоров
Смерть
После 1812