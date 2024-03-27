Бочаров Николай
Место рожденияКаменево, Орловская область
Дата рождения23.09.1960
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1960
Отец: Бочаров Виктор
Мать: Бочарова Тамара
Каменево, Орловская область
Рождение ребёнка
04.10.1982
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Луганск, Украина
Рождение ребёнка
01.01.1985
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Беларусь
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно
Луганск, Украина
Причина смерти: пропал безвести