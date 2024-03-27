Бочаров Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бочаров Николай

Место рождения

Каменево, Орловская область

Дата рождения

23.09.1960

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1934 г.р.

Мать

1939 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1960

Отец: Бочаров Виктор

Мать: Бочарова Тамара

Каменево, Орловская область
Рождение ребёнка
04.10.1982

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Луганск, Украина
Рождение ребёнка
01.01.1985

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Беларусь
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
Луганск, Украина
Причина смерти: пропал безвести
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