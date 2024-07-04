Тимофеева София Захаровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880
Отец: не указан
Мать: не указана
уроженка Тверской губернии Новоторжского уезда
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тимофеева Александра
Отец ребёнка: Тиуккели Магнь Георгиевич
дочь Софии Захаровны удочерена .
Бракосочетание
09.09.1912
Кикерицы, Кингисеппский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Неизвестно