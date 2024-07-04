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Тимофеева София Захаровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1864 г.р.

Дети

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ИТ
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Место
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Рождение
Около 1880

Отец: не указан

Мать: не указана

уроженка Тверской губернии Новоторжского уезда
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тимофеева Александра

Отец ребёнка: Тиуккели Магнь Георгиевич

дочь Софии Захаровны удочерена .
Бракосочетание
09.09.1912

Муж: Тиуккели Магнь Георгиевич

Кикерицы, Кингисеппский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Неизвестно

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