Чигогидзе Иван Елишугович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1930
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
25.10.1917
Сын: Чигогидзе Георгий Иванович
Мать ребёнка: Чигогидзе Вера Алексеевна
Рождение ребёнка
1919
Сын: Чигогидзе Николай Иванович
Мать ребёнка: Чигогидзе Вера Алексеевна
Рождение ребёнка
19.08.1921
Дочь: Семичастнова Дарья Ивановна
Мать ребёнка: Чигогидзе Вера Алексеевна
город Озургети
Работа или профессия
Неизвестно
хирург
Смерть
1930
Хуло, ხულოს მუნიციპალიტეტი, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკა