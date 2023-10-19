Чигогидзе Иван Елишугович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чигогидзе Иван Елишугович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1930

Пол

Мужской

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.10.1917

Сын: Чигогидзе Георгий Иванович

Мать ребёнка: Чигогидзе Вера Алексеевна

Калуга, город Калуга, Калужская область
Рождение ребёнка
1919

Сын: Чигогидзе Николай Иванович

Мать ребёнка: Чигогидзе Вера Алексеевна

Калуга, город Калуга, Калужская область
Рождение ребёнка
19.08.1921

Дочь: Семичастнова Дарья Ивановна

Мать ребёнка: Чигогидзе Вера Алексеевна

город Озургети
Работа или профессия
Неизвестно
хирург
Смерть
1930
Хуло, ხულოს მუნიციპალიტეტი, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკა
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