Загитов Файзрахман
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1901
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1901
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
С ?.06.1929 по ?.08.1929
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Загитова Файза
Рождение ребёнка
1945
Дочь: Загитова Фихрия Файзрахмановна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно