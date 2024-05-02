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Загитов Файзрахман

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1901

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
1945 г.р.

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1901

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
С ?.06.1929 по ?.08.1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Загитова Файза

Рождение ребёнка
1945

Дочь: Загитова Фихрия Файзрахмановна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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