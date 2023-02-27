(Рагозина) Харитина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Рагозина) Харитина

(Рагозина) Харитина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1776

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1776 г.р.

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рагозин Афанасий

Место жительства
Неизвестно
Новая Ольшанка, Нижнедевицкий муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1800

Сын: Рагозин Ефим

Отец ребёнка: Рагозин Афанасий

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.