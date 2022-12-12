Гофман (Чеснокова) Ирина Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гофман (Чеснокова) Ирина Владимировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.06.1965

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1962 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1965

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.11.1984

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гофман Константин Оскарович

Сузун, Сузунский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гофман Константин Оскарович

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