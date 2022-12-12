Гофман (Чеснокова) Ирина Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.06.1965
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1965
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.11.1984
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гофман Константин Оскарович
Сузун, Сузунский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно