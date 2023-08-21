Саликов Илья Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1920
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920
Отец: Саликов Федор Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина Ильинична
Мать ребёнка: Саликова Екатерина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Саликова Екатерина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Саликова Екатерина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Саликова Екатерина
Смерть
Неизвестно