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Саликов Илья Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1920

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920

Отец: Саликов Федор Андреевич

Мать: Саликова Дарья Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина Ильинична

Мать ребёнка: Саликова Екатерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Саликов Владимир Ильич

Мать ребёнка: Саликова Екатерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Саликов Николай Ильич

Мать ребёнка: Саликова Екатерина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Саликова Екатерина

Смерть
Неизвестно
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