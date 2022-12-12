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Осмачкин Александр Владимирович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.04.1980

Пол

Мужской

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1980

Отец: Осмачкин Владимир Витальевич

Мать: Осмачкина Людмила Ивановна

Бракосочетание
26.08.2006

Жена: Осмачкина Екатерина Владимировна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
23.09.2008

Дочь: Осмачкина Милана Александровна

Мать ребёнка: Осмачкина Екатерина Владимировна

Рождение ребёнка
24.02.2012

Сын: Осмачкин Роман Александрович

Мать ребёнка: Осмачкина Екатерина Владимировна

Рождение ребёнка
26.09.2018

Дочь: Осмачкина Алиса Александровна

Мать ребёнка: Осмачкина Екатерина Владимировна

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