Осмачкин Александр Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.04.1980
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1980
Бракосочетание
26.08.2006
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
23.09.2008
Дочь: Осмачкина Милана Александровна
Мать ребёнка: Осмачкина Екатерина Владимировна
Рождение ребёнка
24.02.2012
Сын: Осмачкин Роман Александрович
Мать ребёнка: Осмачкина Екатерина Владимировна
Рождение ребёнка
26.09.2018
Дочь: Осмачкина Алиса Александровна
Мать ребёнка: Осмачкина Екатерина Владимировна