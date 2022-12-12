Вшивцева Акулина Моктеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вшивцева Акулина Моктеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1676

Дата смерти

После 1716

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1656 г.р.

Дети

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1676

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1696

Сын: Вшивцев Антон Акинфиев

Отец ребёнка: Вшивцев Акифей Леонтьевич

Рождение ребёнка
1703

Сын: Вшивцев Зоть Акинфиев

Отец ребёнка: Вшивцев Акифей Леонтьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вшивцев Акифей Леонтьевич

Место жительства
Неизвестно
Багаево, Уржумский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1716
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