Вшивцева Акулина Моктеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1676
Дата смертиПосле 1716
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1676
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1696
Отец ребёнка: Вшивцев Акифей Леонтьевич
Рождение ребёнка
1703
Отец ребёнка: Вшивцев Акифей Леонтьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Багаево, Уржумский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1716