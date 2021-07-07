Караштин Дмитрий Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Караштин Дмитрий Сергеевич

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Место рождения

г. Павлово, Нижегородская область, Россия

Дата рождения

19.09.1984

Дата смерти

07.07.2021

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1984

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

г. Павлово, Нижегородская область, Россия
Смерть
07.07.2021
г. Павлово, Нижегородская область, Россия
Похороны
Неизвестно
г. Павлово (М.Тарка), Нижегородской области
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