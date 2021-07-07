Караштин Дмитрий Сергеевич
Место рожденияг. Павлово, Нижегородская область, Россия
Дата рождения19.09.1984
Дата смерти07.07.2021
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
Скрыто настройками приватности
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1984
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
г. Павлово, Нижегородская область, Россия
Смерть
07.07.2021
г. Павлово, Нижегородская область, Россия
Похороны
Неизвестно
г. Павлово (М.Тарка), Нижегородской области