Таргонский Савелий
Место рожденияНе указано
Дата рождения1904
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1904
Отец: не указан
Мать: не указана
Год рождения высчитан с возраста 24 г. указанного при рождении ребенка в 1928 г.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Таргонская (Ковалевич) Марина (Мария)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Таргонская (Ковалевич) Марина (Мария)
Рождение ребёнка
28.12.1924
Дочь: (Таргонская) Мелания
Мать ребёнка: Таргонская (Ковалевич) Марина (Мария)
Дата и место рождения указаны в записи о крещении.
Крещение
12.04.1926
ГАРовО Ф.Р.740 оп.6 д.553 стр.29об.-30. Крестил Иосифа Андреева Лесковца.
Поручитель
25.06.1926
ГАРовО Ф.Р.740 оп.6 д.553 стр.74об.-75. Был поручителем по жениху на свадьбе Ивана Артёмьева Таргонского и Марии Димитриевой Таргонской.
Рождение ребёнка
17.09.1926
Дочь: (Таргонская) София
Мать ребёнка: Таргонская (Ковалевич) Марина (Мария)
Дата указана при крещении.
Рождение ребёнка
04.10.1928
Дочь: Лесковец (Таргонская (Колодич????)) Антонина
Мать ребёнка: Таргонская (Ковалевич) Марина (Мария)
Дата и место рождения указаны в записи о крещении.
Смерть
Неизвестно
Информация от Литвиновой Ольги Афанасьевны.