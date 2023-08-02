Таргонский Савелий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Таргонский Савелий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1904

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1924 г.р.
1926 г.р.
1928 г.р.
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Добавил:

СК
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Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: не указан

Мать: не указана

Год рождения высчитан с возраста 24 г. указанного при рождении ребенка в 1928 г.
Рождение ребёнка
Неизвестно

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Мать ребёнка: Таргонская (Ковалевич) Марина (Мария)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Таргонская (Ковалевич) Марина (Мария)

Рождение ребёнка
28.12.1924

Дочь: (Таргонская) Мелания

Мать ребёнка: Таргонская (Ковалевич) Марина (Мария)

Глинное, Рівненська область
Дата и место рождения указаны в записи о крещении.
Крещение
12.04.1926
Берёзовое, Рівненська область
ГАРовО Ф.Р.740 оп.6 д.553 стр.29об.-30. Крестил Иосифа Андреева Лесковца.
Поручитель
25.06.1926
Берёзовое, Рівненська область
ГАРовО Ф.Р.740 оп.6 д.553 стр.74об.-75. Был поручителем по жениху на свадьбе Ивана Артёмьева Таргонского и Марии Димитриевой Таргонской.
Рождение ребёнка
17.09.1926

Дочь: (Таргонская) София

Мать ребёнка: Таргонская (Ковалевич) Марина (Мария)

Глинное, Рівненська область
Дата указана при крещении.
Рождение ребёнка
04.10.1928

Дочь: Лесковец (Таргонская (Колодич????)) Антонина

Мать ребёнка: Таргонская (Ковалевич) Марина (Мария)

Глинное, Рівненська область
Дата и место рождения указаны в записи о крещении.
Смерть
Неизвестно
Информация от Литвиновой Ольги Афанасьевны.

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