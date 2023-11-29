Ефимова Ирина Матвеевна
Место рождения
Дата рождения1853
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
?.08.1860
Дочь: (Ефимова) Васса Владимировна
Отец ребёнка: Ефимов Владимир Яковлевич
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-99ZV-HN9?i=577&cat=982408
Рождение ребёнка
1862
Дочь: Мезенцева (Ефимова) Мария Владимировна
Отец ребёнка: Ефимов Владимир Яковлевич
Рождение ребёнка
1866
Сын: Ефимов Андриан Владимирович
Отец ребёнка: Ефимов Владимир Яковлевич
Рождение ребёнка
1880
Сын: Ефимов Василий Владимирович
Отец ребёнка: Ефимов Владимир Яковлевич
Рождение ребёнка
1883
Дочь: (Ефимова) Анна Владимировна
Отец ребёнка: Ефимов Владимир Яковлевич
Рождение ребёнка
1886
Сын: Ефимов Константин Владимирович
Отец ребёнка: Ефимов Владимир Яковлевич