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Ефимова Ирина Матвеевна

Место рождения

Воткинск, город Воткинск, Удмуртская Республика

Дата рождения

1853

Пол

Женский

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: не указан

Мать: не указана

Воткинск, город Воткинск, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
?.08.1860

Дочь: (Ефимова) Васса Владимировна

Отец ребёнка: Ефимов Владимир Яковлевич

Воткинск, город Воткинск, Удмуртская Республика
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-99ZV-HN9?i=577&cat=982408
Рождение ребёнка
1862

Дочь: Мезенцева (Ефимова) Мария Владимировна

Отец ребёнка: Ефимов Владимир Яковлевич

Воткинск, город Воткинск, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1866

Сын: Ефимов Андриан Владимирович

Отец ребёнка: Ефимов Владимир Яковлевич

Воткинск, город Воткинск, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1880

Сын: Ефимов Василий Владимирович

Отец ребёнка: Ефимов Владимир Яковлевич

Воткинск, город Воткинск, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1883

Дочь: (Ефимова) Анна Владимировна

Отец ребёнка: Ефимов Владимир Яковлевич

Воткинск, город Воткинск, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1886

Сын: Ефимов Константин Владимирович

Отец ребёнка: Ефимов Владимир Яковлевич

Воткинск, город Воткинск, Удмуртская Республика

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