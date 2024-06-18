Настасья Семенова 1761 — найти родственников по фамилии на Familio
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Настасья Семенова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1761

Дата смерти

До 1834

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1759 г.р.

Дети

Добавил:

ЮА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Васильев

Рождение ребёнка
1780

Сын: Белозеров (Абдюха) Никита Иванов

Отец ребёнка: Иван Васильев

Средние Тимерсяны, Цильнинский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
До 1834

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