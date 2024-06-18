Настасья Семенова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1761
Дата смертиДо 1834
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Васильев
Рождение ребёнка
1780
Сын: Белозеров (Абдюха) Никита Иванов
Отец ребёнка: Иван Васильев
Средние Тимерсяны, Цильнинский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
До 1834