Бушева (Осипова) Екатерина Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бушева (Осипова) Екатерина Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1916

Дата смерти

28.03.1944

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1899 г.р.

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916

Отец: Осипов Тимофей

Мать: Елена Емельяновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бушев Егор Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бушев Егор Андреевич

Рождение ребёнка
19.11.1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бушев Егор Андреевич

Рождение ребёнка
31.03.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бушев Егор Андреевич

Рождение ребёнка
03.09.1943

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бушев Егор Андреевич

Смерть
28.03.1944
Похороны
Неизвестно

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