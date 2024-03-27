Бушева (Осипова) Екатерина Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1916
Дата смерти28.03.1944
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916
Отец: Осипов Тимофей
Мать: Елена Емельяновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бушев Егор Андреевич
Рождение ребёнка
19.11.1931
Рождение ребёнка
31.03.1939
Рождение ребёнка
03.09.1943
Смерть
28.03.1944
Похороны
Неизвестно