Савин Семен
Место рожденияНе указано
Дата рождения1761
Дата смертиДо 1830
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761
Отец: Савва
Рождение ребёнка
1779
Сын: Савин Иван
Мать ребёнка: Пелагея
Рождение ребёнка
1790
Сын: Савин Пётр
Мать ребёнка: Пелагея
Рождение ребёнка
1793
Сын: Савин Прокофий
Рождение ребёнка
1795
Сын: Савин Сергей
Рождение ребёнка
1796
Сын: Савин Алексей
РГВИА
Рождение ребёнка
1801
Сын: Савин Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ефросиния
Работа или профессия
Неизвестно
хорунжий
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1830