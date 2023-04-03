Савин Семен — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савин Семен

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1761

Дата смерти

До 1830

Пол

Мужской

Отец

До 1743 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1778 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761

Отец: Савва

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1779

Сын: Савин Иван

Мать ребёнка: Пелагея

Рождение ребёнка
1790

Сын: Савин Пётр

Мать ребёнка: Пелагея

Рождение ребёнка
1791

Дочь: Прасковья

Мать ребёнка: Пелагея

Рождение ребёнка
1793

Сын: Савин Прокофий

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1795

Сын: Савин Сергей

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1796

Сын: Савин Алексей

Мать ребёнка: не указана

Ставрополь, город Ставрополь, Ставропольский край
РГВИА
Рождение ребёнка
1801

Сын: Савин Василий

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1804

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Ефросиния

Рождение ребёнка
1808

Дочь: Марфа

Мать ребёнка: Ефросиния

Рождение ребёнка
1810

Дочь: Екатерина

Мать ребёнка: Ефросиния

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ефросиния

Работа или профессия
Неизвестно
хорунжий
Место жительства
Неизвестно
Ставрополь, город Ставрополь, Ставропольский край
Смерть
До 1830
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