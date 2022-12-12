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Красульников Иван Алексеевич

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Место рождения

Набережная Слобода, Наро-Фоминский, Московская область

Дата рождения

Около 1890 ст.

Дата смерти

После 1914

Пол

Мужской

Добавил:

SY
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1890 ст.

Отец: Красульников Алексей Васильевич

Мать: не указана

Набережная Слобода, Наро-Фоминский, Московская область
Бракосочетание
16.08.1909 ст.

Жена: Красульникова Вассилиса Гавриловна

Набережная Слобода, Наро-Фоминский, Московская область
ц. Успенская д. Вышегород
Рождение ребёнка
25.11.1911 ст.

Сын: Красульников Николай Иванович

Мать ребёнка: Красульникова Вассилиса Гавриловна

Набережная Слобода, Наро-Фоминский, Московская область
Смерть
После 1914
Набережная Слобода, Наро-Фоминский, Московская область
Рождение ребёнка
25.11.1926

Дочь: Зинаида Ивановна

Мать ребёнка: Красульникова Вассилиса Гавриловна

Рождение ребёнка
08.12.1928

Сын: Красульников Петр Иванович

Мать ребёнка: Красульникова Вассилиса Гавриловна

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