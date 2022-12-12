Красульников Иван Алексеевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1890 ст.
Дата смертиПосле 1914
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1890 ст.
Отец: Красульников Алексей Васильевич
Мать: не указана
Бракосочетание
16.08.1909 ст.
ц. Успенская д. Вышегород
Рождение ребёнка
25.11.1911 ст.
Сын: Красульников Николай Иванович
Мать ребёнка: Красульникова Вассилиса Гавриловна
Смерть
После 1914
Рождение ребёнка
25.11.1926
Дочь: Зинаида Ивановна
Мать ребёнка: Красульникова Вассилиса Гавриловна
Рождение ребёнка
08.12.1928
Сын: Красульников Петр Иванович
Мать ребёнка: Красульникова Вассилиса Гавриловна