Мангасарова (Белкина) Нелли
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.02.1938
Дата смерти04.07.1981
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1938
Отец: Белкин Василий
Мать: Белкина Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мангасаров Альберт
Рождение ребёнка
07.10.1964
Дочь: Петрова (Мангасарова) Инесса
Отец ребёнка: Мангасаров Альберт
Смерть
04.07.1981