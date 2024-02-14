Мангасарова (Белкина) Нелли — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мангасарова (Белкина) Нелли

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.02.1938

Дата смерти

04.07.1981

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

1964 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1938

Отец: Белкин Василий

Мать: Белкина Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мангасаров Альберт

Рождение ребёнка
07.10.1964

Дочь: Петрова (Мангасарова) Инесса

Отец ребёнка: Мангасаров Альберт

Смерть
04.07.1981

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