Бондарева Евдокия Прокопьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бондарева Евдокия Прокопьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Прокопий

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бондарев Григорий Иванович

Рождение ребёнка
19.10.1905

Сын: Бондарев Яков Григорьевич

Отец ребёнка: Бондарев Григорий Иванович

Рождение ребёнка
До 1908

Сын: Бондарев Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Бондарев Григорий Иванович

Рождение ребёнка
04.02.1908

Дочь: (Бондарева) Анна Григорьевна

Отец ребёнка: Бондарев Григорий Иванович

Рождение ребёнка
12.06.1912

Сын: Бондарев Петр Григорьевич

Отец ребёнка: Бондарев Григорий Иванович

Рождение ребёнка
28.12.1914

Дочь: (Бондарева) Мелания Григорьевна

Отец ребёнка: Бондарев Григорий Иванович

Рождение ребёнка
27.06.1917

Сын: Бондарев Александр Григорьевич

Отец ребёнка: Бондарев Григорий Иванович

Смерть
Неизвестно

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