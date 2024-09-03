Бондарева Евдокия Прокопьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Прокопий
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.10.1905
Сын: Бондарев Яков Григорьевич
Отец ребёнка: Бондарев Григорий Иванович
Рождение ребёнка
До 1908
Сын: Бондарев Иван Григорьевич
Отец ребёнка: Бондарев Григорий Иванович
Рождение ребёнка
04.02.1908
Дочь: (Бондарева) Анна Григорьевна
Отец ребёнка: Бондарев Григорий Иванович
Рождение ребёнка
12.06.1912
Сын: Бондарев Петр Григорьевич
Отец ребёнка: Бондарев Григорий Иванович
Рождение ребёнка
28.12.1914
Дочь: (Бондарева) Мелания Григорьевна
Отец ребёнка: Бондарев Григорий Иванович
Рождение ребёнка
27.06.1917
Сын: Бондарев Александр Григорьевич
Отец ребёнка: Бондарев Григорий Иванович
Смерть
Неизвестно