Лебедева (Герасимова) Ольга Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Герасимов Семен Иванович
Бракосочетание
18.?.1890
Рождение ребёнка
07.04.1893
Дочь: Варвара Ильинична
Отец ребёнка: Лебедев Илья Федорович
Рождение ребёнка
08.?.1893 ст.
Дочь: Мария Ильинична
Отец ребёнка: Лебедев Илья Федорович
Рождение ребёнка
28.02.1894
Отец ребёнка: Лебедев Илья Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лебедев Иван Ильич
Отец ребёнка: Лебедев Илья Федорович
Смерть
Неизвестно