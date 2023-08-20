Лебедева (Герасимова) Ольга Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лебедева (Герасимова) Ольга Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Герасимов Семен Иванович

Мать: не указана

Бракосочетание
18.?.1890

Муж: Лебедев Илья Федорович

Собино, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
07.04.1893

Дочь: Варвара Ильинична

Отец ребёнка: Лебедев Илья Федорович

Собино, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
08.?.1893 ст.

Дочь: Мария Ильинична

Отец ребёнка: Лебедев Илья Федорович

Рождение ребёнка
28.02.1894

Сын: Лебедев Василий Ильич

Отец ребёнка: Лебедев Илья Федорович

Собино, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лебедев Иван Ильич

Отец ребёнка: Лебедев Илья Федорович

Смерть
Неизвестно
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