Bykhovskaya (Dvorkina) Mera
Место рожденияKlintsy, Russia
Дата рождения24.01.1914
Дата смерти08.02.1985
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1914
Отец: Dvorkin Iosif (Esel)
Мать: Dvorkina Sora-Eta
Klintsy, Russia
Рождение ребёнка
1938
Сын: Bykhovskiy Zinovii
Отец ребёнка: Bykhovskiy Iosif
Рождение ребёнка
06.03.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Bykhovskiy Iosif
Novosibirsk, Russia
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Bykhovskiy Iosif
Смерть
08.02.1985
Novosibirsk, Russia