Bykhovskaya (Dvorkina) Mera — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Bykhovskaya (Dvorkina) Mera

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Место рождения

Klintsy, Russia

Дата рождения

24.01.1914

Дата смерти

08.02.1985

Пол

Женский

Отец

1875 г.р.

Мать

1878 г.р.

Муж

1907 г.р.

Дети

1938 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

DB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1914

Отец: Dvorkin Iosif (Esel)

Мать: Dvorkina Sora-Eta

Klintsy, Russia
Рождение ребёнка
1938

Сын: Bykhovskiy Zinovii

Отец ребёнка: Bykhovskiy Iosif

Рождение ребёнка
06.03.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Bykhovskiy Iosif

Novosibirsk, Russia
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Bykhovskiy Iosif

Смерть
08.02.1985
Novosibirsk, Russia
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