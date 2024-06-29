Баяндин Демид Никитич
Место рождения
Дата рождения19.08.1781
Дата смерти1833
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1781
Отец: Баяндин Никита Ионович
Мать: Параскева Саввична
Фонд № 13. Опись 1. Дело 239е - Ревизия 1795
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Неонила
Бракосочетание
03.02.1799
Юсьва, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Около 1804
Дочь: Баяндина Параскева Демидовна
Мать ребёнка: Габова Параскева Семёновна
Рождение ребёнка
1809
Сын: Баяндин Дмитрий Демидович
Мать ребёнка: Неонила
ГКБУ «Государственный архив Пермского края», фонд 111, Опись 1, Дело 2231 – Ревизия (1834)
Рождение ребёнка
30.04.1811
Мать ребёнка: Неонила
ГАПК, Ф.37, Оп.2, Д.263, С. 572 - МК ГКБУ «Государственный архив Пермского края», фонд 111, Опись 1, Дело 2231 – Ревизия (1834)
Рождение ребёнка
14.08.1814
Мать ребёнка: Неонила
ГАПК, Ф.37, Оп.2, .Д.266, С.507 - МК-1814 ГКБУ «Государственный архив Пермского края», фонд 111, Опись 1, Дело 2231 – Ревизия (1834)
Рождение ребёнка
1815
Мать ребёнка: Неонила
ГКБУ «Государственный архив Пермского края», фонд 111, Опись 1, Дело 2231 – Ревизия (1834)
Рождение ребёнка
12.12.1818
Мать ребёнка: Неонила
ГАПК, Ф.37, Оп.2, Д.271,С.433 - МК (1818) ГКБУ «Государственный архив Пермского края», фонд 111, Опись 1, Дело 2231 – Ревизия (1834)
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Баяндина Анастасия Демидовна
Мать ребёнка: Неонила
ГКБУ «Государственный архив Пермского края», фонд 111, Опись 1, Дело 2231 – Ревизия (1834)
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Баяндина Фёкла Демидовна
Мать ребёнка: Неонила
ГКБУ «Государственный архив Пермского края», фонд 111, Опись 1, Дело 2231 – Ревизия (1834)
Рождение ребёнка
1830
Мать ребёнка: Неонила
ГКБУ «Государственный архив Пермского края», фонд 111, Опись 1, Дело 2231 – Ревизия (1834)
Смерть
1833
ГКБУ «Государственный архив Пермского края», фонд 111, Опись 1, Дело 2231 – Ревизия (1834)