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Баяндин Демид Никитич

Место рождения

Бажино, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

19.08.1781

Дата смерти

1833

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1781

Отец: Баяндин Никита Ионович

Мать: Параскева Саввична

Бажино, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
Фонд № 13. Опись 1. Дело 239е - Ревизия 1795
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Неонила

Бракосочетание
03.02.1799

Жена: Габова Параскева Семёновна

Юсьва, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Около 1804

Дочь: Баяндина Параскева Демидовна

Мать ребёнка: Габова Параскева Семёновна

Бажино, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1809

Сын: Баяндин Дмитрий Демидович

Мать ребёнка: Неонила

Бажино, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
ГКБУ «Государственный архив Пермского края», фонд 111, Опись 1, Дело 2231 – Ревизия (1834)
Рождение ребёнка
30.04.1811

Сын: Баяндин Иван Демидович

Мать ребёнка: Неонила

Бажино, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
ГАПК, Ф.37, Оп.2, Д.263, С. 572 - МК ГКБУ «Государственный архив Пермского края», фонд 111, Опись 1, Дело 2231 – Ревизия (1834)
Рождение ребёнка
14.08.1814

Сын: Баяндин Матвей Демидович

Мать ребёнка: Неонила

Бажино, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
ГАПК, Ф.37, Оп.2, .Д.266, С.507 - МК-1814 ГКБУ «Государственный архив Пермского края», фонд 111, Опись 1, Дело 2231 – Ревизия (1834)
Рождение ребёнка
1815

Сын: Баяндин Павел Демидович

Мать ребёнка: Неонила

Бажино, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
ГКБУ «Государственный архив Пермского края», фонд 111, Опись 1, Дело 2231 – Ревизия (1834)
Рождение ребёнка
12.12.1818

Сын: Баяндин Савва Демидович

Мать ребёнка: Неонила

Бажино, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
ГАПК, Ф.37, Оп.2, Д.271,С.433 - МК (1818) ГКБУ «Государственный архив Пермского края», фонд 111, Опись 1, Дело 2231 – Ревизия (1834)
Рождение ребёнка
1822

Дочь: Баяндина Анастасия Демидовна

Мать ребёнка: Неонила

Бажино, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
ГКБУ «Государственный архив Пермского края», фонд 111, Опись 1, Дело 2231 – Ревизия (1834)
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Баяндина Фёкла Демидовна

Мать ребёнка: Неонила

Бажино, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
ГКБУ «Государственный архив Пермского края», фонд 111, Опись 1, Дело 2231 – Ревизия (1834)
Рождение ребёнка
1830

Сын: Баяндин Иван Демидович

Мать ребёнка: Неонила

Бажино, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
ГКБУ «Государственный архив Пермского края», фонд 111, Опись 1, Дело 2231 – Ревизия (1834)
Смерть
1833
Бажино, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
ГКБУ «Государственный архив Пермского края», фонд 111, Опись 1, Дело 2231 – Ревизия (1834)

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