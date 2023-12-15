Губина Гликерия Сергеевна
Место рождения
Дата рождения1807
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1826 ст.
Сын: Губин Василий Марков
Отец ребёнка: Губин Марко (Савва) Марков
Рождение ребёнка
Около 1833 ст.
Сын: Губин Савва (Саввелий) Марков
Отец ребёнка: Губин Марко (Савва) Марков
Рождение ребёнка
Около 1835 ст.
Сын: Губин Матвей Марков
Отец ребёнка: Губин Марко (Савва) Марков
Рождение ребёнка
Около 1838 ст.
Дочь: Губина Евдокия Маркова
Отец ребёнка: Губин Марко (Савва) Марков
Рождение ребёнка
Около 1842 ст.
Сын: Губин Филип Марков
Отец ребёнка: Губин Марко (Савва) Марков
Рождение ребёнка
Около 1846 ст.
Отец ребёнка: Губин Марко (Савва) Марков
Смерть
Неизвестно