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Губина Гликерия Сергеевна

Место рождения

Липовской, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1806 г.р.

Дети

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: не указан

Мать: не указана

Липовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Губин Марко (Савва) Марков

Рождение ребёнка
Около 1826 ст.

Сын: Губин Василий Марков

Отец ребёнка: Губин Марко (Савва) Марков

Липовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1833 ст.

Сын: Губин Савва (Саввелий) Марков

Отец ребёнка: Губин Марко (Савва) Марков

Липовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1835 ст.

Сын: Губин Матвей Марков

Отец ребёнка: Губин Марко (Савва) Марков

Липовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1838 ст.

Дочь: Губина Евдокия Маркова

Отец ребёнка: Губин Марко (Савва) Марков

Липовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1842 ст.

Сын: Губин Филип Марков

Отец ребёнка: Губин Марко (Савва) Марков

Липовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1846 ст.

Сын: Губин Димитрий Марков

Отец ребёнка: Губин Марко (Савва) Марков

Липовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно

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