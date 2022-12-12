Кондрашова Анна Григорьевна
Место рождения
Дата рождения1758
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1777
Отец ребёнка: Кондрашов Иван Тимофеевич
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Кондрашова Пелагея Ивановна
Отец ребёнка: Кондрашов Иван Тимофеевич
Рождение ребёнка
1781
Сын: Кондрашов Андрей Иванович
Отец ребёнка: Кондрашов Иван Тимофеевич
Рождение ребёнка
1784
Сын: Кондрашов Кузьма Иванович
Отец ребёнка: Кондрашов Иван Тимофеевич
Рождение ребёнка
1788
Отец ребёнка: Кондрашов Иван Тимофеевич
Рождение ребёнка
1791
Сын: Кондрашов Матвей Иванович
Отец ребёнка: Кондрашов Иван Тимофеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно