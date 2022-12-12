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Кондрашова Анна Григорьевна

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Место рождения

Густомой, Льговский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1758

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758

Отец: не указан

Мать: не указана

Густомой, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1777

Сын: Кондрашов Иван Иванович

Отец ребёнка: Кондрашов Иван Тимофеевич

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1779

Дочь: Кондрашова Пелагея Ивановна

Отец ребёнка: Кондрашов Иван Тимофеевич

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1781

Сын: Кондрашов Андрей Иванович

Отец ребёнка: Кондрашов Иван Тимофеевич

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1784

Сын: Кондрашов Кузьма Иванович

Отец ребёнка: Кондрашов Иван Тимофеевич

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1788

Сын: Кондрашов Егор Иванович

Отец ребёнка: Кондрашов Иван Тимофеевич

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1791

Сын: Кондрашов Матвей Иванович

Отец ребёнка: Кондрашов Иван Тимофеевич

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кондрашов Иван Тимофеевич

Смерть
Неизвестно
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