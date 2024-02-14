Спектор (Величанская) Ода
Место рожденияНе указано
Дата рождения1904
Дата смерти1985
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Спектор Матвей
Рождение ребёнка
22.12.1928
Сын: Татаринова Любовь Матвеевна
Отец ребёнка: Спектор Матвей
Рождение ребёнка
1938
Сын: Спектор Леонид
Отец ребёнка: Спектор Матвей
Рождение ребёнка
1941
Дочь: Зиленина (Спектор) Элла
Отец ребёнка: Спектор Матвей
Смерть
1985