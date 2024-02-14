Спектор (Величанская) Ода — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Спектор (Величанская) Ода

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1904

Дата смерти

1985

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: Величанский Борис Матвеевич

Мать: Величанский (Бомштейн) Раиса

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Спектор Матвей

Рождение ребёнка
22.12.1928

Сын: Татаринова Любовь Матвеевна

Отец ребёнка: Спектор Матвей

Рождение ребёнка
1938

Сын: Спектор Леонид

Отец ребёнка: Спектор Матвей

Рождение ребёнка
1941

Дочь: Зиленина (Спектор) Элла

Отец ребёнка: Спектор Матвей

Смерть
1985

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