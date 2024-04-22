Кезин Иван Иванов
Место рождения
Дата рождения1787 ст.
Дата смерти1857 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787 ст.
Отец: Кезин Иван Тимофеев
Мать: Кезина Евдокия Трофимова
Рождение ребёнка
1810 ст.
Мать ребёнка: Кезина Анна Федорова
Рождение ребёнка
1813 ст.
Дочь: Марфа Иванова
Мать ребёнка: Кезина Анна Федорова
Рождение ребёнка
1814 ст.
Дочь: Парасковья Иванова
Мать ребёнка: Кезина Анна Федорова
Рождение ребёнка
1815 ст.
Сын: Кезин Иван Иванов
Мать ребёнка: Кезина Анна Федорова
Рождение ребёнка
1820 ст.
Дочь: Анна Иванова
Мать ребёнка: Кезина Анна Федорова
Рождение ребёнка
1829 ст.
Сын: Кезин Федор Иванов
Мать ребёнка: Кезина Анна Федорова
Рождение ребёнка
07.08.1831 ст.
Сын: Кезин Матвей Иванов
Мать ребёнка: Кезина Анна Федорова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кезина Анна Федорова
Смерть
1857 ст.