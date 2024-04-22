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Кезин Иван Иванов

Место рождения

Весьегонск, Весьегонский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1787 ст.

Дата смерти

1857 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787 ст.

Отец: Кезин Иван Тимофеев

Мать: Кезина Евдокия Трофимова

Весьегонск, Весьегонский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1810 ст.

Сын: Кезин Александр Иванов

Мать ребёнка: Кезина Анна Федорова

Весьегонск, Весьегонский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1813 ст.

Дочь: Марфа Иванова

Мать ребёнка: Кезина Анна Федорова

Весьегонск, Весьегонский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1814 ст.

Дочь: Парасковья Иванова

Мать ребёнка: Кезина Анна Федорова

Весьегонск, Весьегонский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1815 ст.

Сын: Кезин Иван Иванов

Мать ребёнка: Кезина Анна Федорова

Весьегонск, Весьегонский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1820 ст.

Дочь: Анна Иванова

Мать ребёнка: Кезина Анна Федорова

Весьегонск, Весьегонский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1829 ст.

Сын: Кезин Федор Иванов

Мать ребёнка: Кезина Анна Федорова

Весьегонск, Весьегонский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
07.08.1831 ст.

Сын: Кезин Матвей Иванов

Мать ребёнка: Кезина Анна Федорова

Весьегонск, Весьегонский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кезина Анна Федорова

Смерть
1857 ст.
Весьегонск, Весьегонский муниципальный район, Тверская область
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