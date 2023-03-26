Белоусов Иван Петров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
07.01.1910 ст.
Дочь: Белоусова Татьяна Иванова
Мать ребёнка: Белоусова Наталья Тимофеева
Рождение ребёнка
20.01.1912 ст.
Сын: Белоусов Тимофей Иванович
Мать ребёнка: Белоусова Наталья Тимофеева
Бракосочетание
Неизвестно
Никах
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно