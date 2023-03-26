Белоусов Иван Петров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белоусов Иван Петров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.01.1910 ст.

Дочь: Белоусова Татьяна Иванова

Мать ребёнка: Белоусова Наталья Тимофеева

Жежельна, Ясногорский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
20.01.1912 ст.

Сын: Белоусов Тимофей Иванович

Мать ребёнка: Белоусова Наталья Тимофеева

Жежельна, Ясногорский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Белоусова Наталья Тимофеева

Никах
Неизвестно

Жена: не указана

Жежельна, Ясногорский муниципальный район, Тульская область
Место жительства
Неизвестно
Жежельна, Ясногорский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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