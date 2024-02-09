Якубовская Марина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Якубовская Марина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Якубовский Михаил Евгеньевич

Отец ребёнка: Якубовский Евгений Валерьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Якубовский Сергей Евгеньевич

Отец ребёнка: Якубовский Евгений Валерьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Якубовский Евгений Валерьевич

Смерть
Неизвестно

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