Емельянов Михаил Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.05.1948
Дата смерти27.09.1994
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1948
Рождение ребёнка
22.04.?
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
17.11.?
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
27.09.1994
Мирный, Мирнинский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)