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Емельянов Михаил Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.05.1948

Дата смерти

27.09.1994

Пол

Мужской

Отец

1914 г.р.

Мать

1915 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1948

Отец: Емельянов Михаил Михайлович

Мать: Емельянова (Сутемьева) Наталья Степановна

Рождение ребёнка
22.04.?

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
17.11.?

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
27.09.1994
Мирный, Мирнинский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)

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