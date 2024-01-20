Кокорева (-) Любовь Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПосле 1908
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
22.11.1908 ст.
Отец ребёнка: Кокорев Пётр Егорович
Большая Горка, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-44 стр.253-254 (Рождение №-75м)
Смерть
После 1908