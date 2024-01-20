Кокорева (-) Любовь Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кокорева (-) Любовь Матвеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 1908

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кокорев Пётр Егорович

Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
22.11.1908 ст.

Сын: Кокорев Николай Петрович

Отец ребёнка: Кокорев Пётр Егорович

Большая Горка, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-44 стр.253-254 (Рождение №-75м)
Смерть
После 1908

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