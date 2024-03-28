Гребенникова Нина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.04.?
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.04.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Афонина (Гребенникова) Татьяна Николаевна
Отец ребёнка: Гребенников Николай Николаевич
Рождение ребёнка
05.01.1978
Дочь: Улина (Гребенникова) Наталья Николаевна
Отец ребёнка: Гребенников Николай Николаевич