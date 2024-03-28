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Гребенникова Нина Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.04.?

Пол

Женский

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.04.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Афонина (Гребенникова) Татьяна Николаевна

Отец ребёнка: Гребенников Николай Николаевич

Рождение ребёнка
05.01.1978

Дочь: Улина (Гребенникова) Наталья Николаевна

Отец ребёнка: Гребенников Николай Николаевич

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