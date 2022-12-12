Сынюченко Прокопий Василиевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1789
Дата смерти1849
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789
Отец: Сыныченко Василь Симеонович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1816
Сын: Синюченко Павел Прокопиевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1817
Сын: Синюченко Василь Прокопиевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1819
Сын: Синюченко Лаврентий Прокопиевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1849