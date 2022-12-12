Сынюченко Прокопий Василиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сынюченко Прокопий Василиевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1789

Дата смерти

1849

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789

Отец: Сыныченко Василь Симеонович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1816

Сын: Синюченко Павел Прокопиевич

Мать ребёнка: не указана

Погребище, Вінницька область
Рождение ребёнка
1817

Сын: Синюченко Василь Прокопиевич

Мать ребёнка: не указана

Погребище, Вінницька область
Рождение ребёнка
1819

Сын: Синюченко Лаврентий Прокопиевич

Мать ребёнка: не указана

Погребище, Вінницька область
Смерть
1849
Погребище, Вінницька область
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