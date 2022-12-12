Гурина Аксинья Кузьминична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1856
Отец ребёнка: Гурин Федор Гурьевич
Рождение ребёнка
После 1858
Отец ребёнка: Гурин Федор Гурьевич
Рождение ребёнка
После 1858
Сын: Гурин Иван Фёдорович
Отец ребёнка: Гурин Федор Гурьевич
Рождение ребёнка
1874
Отец ребёнка: Гурин Федор Гурьевич
Смерть
Неизвестно