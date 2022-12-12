Гурина Аксинья Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гурина Аксинья Кузьминична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1856

Сын: Гурин Алексей Фёдорович

Отец ребёнка: Гурин Федор Гурьевич

Качановка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
После 1858

Сын: Гурин Григорий Фёдорович

Отец ребёнка: Гурин Федор Гурьевич

Качановка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
После 1858

Сын: Гурин Иван Фёдорович

Отец ребёнка: Гурин Федор Гурьевич

Качановка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1874

Сын: Гурин Илларион Фёдорович

Отец ребёнка: Гурин Федор Гурьевич

Качановка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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